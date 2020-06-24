В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадали водитель и пассажир

Пассажир получил тяжёлые травмы
В Бурятии на федеральной трассе Р-258, вблизи села Сотниково произошло ДТП. Легковой автомобиль «Тойота Карина» выехал с проезжей части, а затем опрокинулся.
- В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля. Последнего в тяжёлом состоянии с подозрением на травму головы и переводом на аппарат искусственного дыхания эвакуировали в дежурный стационар, - сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
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