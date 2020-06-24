В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

Авария произошла на улице Ключевская
Накануне, 23 июня, около 10 часов утра на улице Ключевская в Улан-Удэ зафиксировано тройное ДТП.
В районе остановки «Лебедева» ехавшая в направлении авторынка девушка на «Лексусе» врезалась в «Тойоту Короллу». В свою очередь, «Тойота» совершила столкновение с автомобилем «Дэу».
Никто из водителей не пострадал.
Наибольший ущерб пришёлся на «Короллу» - у неё сильные механические повреждения.
По предварительной информации, у виновника аварии не оказалось страхового полиса ОСАГО.
Авария произошла на улице Ключевская
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