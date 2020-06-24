В Улан-Удэ произошло тройное ДТП













Накануне, 23 июня, около 10 часов утра на улице Ключевская в Улан-Удэ зафиксировано тройное ДТП.В районе остановки «Лебедева» ехавшая в направлении авторынка девушка на «Лексусе» врезалась в «Тойоту Короллу». В свою очередь, «Тойота» совершила столкновение с автомобилем «Дэу».Никто из водителей не пострадал.Наибольший ущерб пришёлся на «Короллу» - у неё сильные механические повреждения.По предварительной информации, у виновника аварии не оказалось страхового полиса ОСАГО.