В Бурятии ребёнок травмировал голову при падении с лошади

Происшествия, Фото: Центр медицины катастроф Бурятии

Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили санавиацией



21 июня из Закаменской центральной районной больницы в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Улан-Удэ санавиацией эвакуировали 12-летнего ребёнка. Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму, упав с лошади.



- На борту вертолёта за состоянием ребёнка постоянно проводился мониторинг за жизненно важными функциями, седативная и инфузионная терапия, искусственная вентиляция лёгких. В стабильно-тяжёлом состоянии ребёнок был передан специалистам ДРКБ для дальнейшего лечения, - сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

