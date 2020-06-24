Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили санавиацией
21 июня из Закаменской центральной районной больницы в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Улан-Удэ санавиацией эвакуировали 12-летнего ребёнка. Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму, упав с лошади.
- На борту вертолёта за состоянием ребёнка постоянно проводился мониторинг за жизненно важными функциями, седативная и инфузионная терапия, искусственная вентиляция лёгких. В стабильно-тяжёлом состоянии ребёнок был передан специалистам ДРКБ для дальнейшего лечения, - сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
В Бурятии ребёнок травмировал голову при падении с лошади
Происшествия, Фото:
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