Директор «Заповедного Подлеморья» о напавших на его дом: «Отмороженные или бухие»

Михаил Овдин, дом которого обкидали булыжниками, высказал своё мнение о произошедшем
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 21 на 22 июня, в Баргузинском районе Бурятии неизвестные выбили булыжными камнями окна в служебной квартире, где живёт с семьёй директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин. К счастью, никто не пострадал. В учреждении сразу же предположили, что произошедшее – дело рук омулёвых браконьеров.
Сегодня Михаил Овдин представил своё мнение, он также считает, что нападавшие мстили за пресечение вылова омуля.
- Проблема охраны байкальского омуля, несмотря на введенный и действующий уже два года запрет, не снижает своей остроты. Купить рыбу можно легко, почти во всех населенных пунктах береговой полосы озера. Однако слушая ежегодные отчеты о борьбе с браконьерством, можно представить себе, как косяки омуля ни кем не тревожимые, мечут икру в притоках Байкала и плещутся в его водах. На деле же лов не прекратился. Ежедневно сотни судов всех размеров, зимой автомобили выходят в море поймать вожделенную рыбу. Проблема системная и связана в первую очередь с безработицей и отсутствием альтернативного заработка в населённых пунктах побережья Байкала и катастрофическим недофинансированием органов рыбохраны. Ситуация сложившаяся уже несколько десятилетий научила всех выживать по своему. Браконьеры ловят рыбу сколько могут продать, а рыбохрана ловит браконьеров настолько, насколько ей позволяет желание и возможность. И тут мы со своим непонятным ни кому рвением выбиваемся из общей системы, установив и поддерживая жесткий порядок на своих особо охраняемых природных территориях. Мы как кость в горле у тех людей кто привык жить в симбиозе, плати штрафик, лови рыбу и все сыты, - поделился Михаил Овдин.
По его словам, за годы работы он много раз слышал фразу: «Тебе, что, больше всех надо?»
В настоящее время рыба подошла к побережью Баргузинского залива, очень многие пытаются ее поймать. Для усиления охраны акватории Забайкальского национального парка Овдин принял решение направить в Усть-Баргузин оперативную группу «Ангара» из Северобайкальска. Эти сотрудники отличаются принципиальностью и жёсткой позицией к правонарушителям.
- Проходив «не солоно хлебавши» неделю у границ национального парка, видимо самые отмороженные (или бухие) решились на такой шаг, - выразил мнение Михаил Овдин.
Его супруга находится на последнем месяце беременность, а окна били в том числе в комнате маленьких детей. По мнению Овдина, нападавшие не могли не знали.
- Дело не в том, что они не могли не знать, что моя жена на последнем месяце беременности, и даже не в том, что окна также разбили в комнате у малолетних детей, а в том что дальнейшая безнаказанность может породить дальнейшие рецидивы. Верю, что виновных лиц найдем и накажем... – заключил он.
Справка:
«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедное Подлеморье» включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.
Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.
Директор «Заповедного Подлеморья» о напавших на его дом: «Отмороженные или бухие»
Происшествия, Фото:
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