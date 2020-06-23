 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

Директор «Заповедного Подлеморья» о напавших на его дом: «Отмороженные или бухие»

Директор «Заповедного Подлеморья» о напавших на его дом: «Отмороженные или бухие»
Происшествия,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Михаил Овдин, дом которого обкидали булыжниками, высказал своё мнение о произошедшем

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 21 на 22 июня, в Баргузинском районе Бурятии неизвестные выбили булыжными камнями окна в служебной квартире, где живёт с семьёй директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин. К счастью, никто не пострадал. В учреждении сразу же предположили, что произошедшее – дело рук омулёвых браконьеров.

Сегодня Михаил Овдин представил своё мнение, он также считает, что нападавшие мстили за пресечение вылова омуля.

- Проблема охраны байкальского омуля, несмотря на введенный и действующий уже два года запрет, не снижает своей остроты. Купить рыбу можно легко, почти во всех населенных пунктах береговой полосы озера. Однако слушая ежегодные отчеты о борьбе с браконьерством, можно представить себе, как косяки омуля ни кем не тревожимые, мечут икру в притоках Байкала и плещутся в его водах. На деле же лов не прекратился. Ежедневно сотни судов всех размеров, зимой автомобили выходят в море поймать вожделенную рыбу. Проблема системная и связана в первую очередь с безработицей и отсутствием альтернативного заработка в населённых пунктах побережья Байкала и катастрофическим недофинансированием органов рыбохраны. Ситуация сложившаяся уже несколько десятилетий научила всех выживать по своему. Браконьеры ловят рыбу сколько могут продать, а рыбохрана ловит браконьеров настолько, насколько ей позволяет желание и возможность. И тут мы со своим непонятным ни кому рвением выбиваемся из общей системы, установив и поддерживая жесткий порядок на своих особо охраняемых природных территориях. Мы как кость в горле у тех людей кто привык жить в симбиозе, плати штрафик, лови рыбу и все сыты, - поделился Михаил Овдин.

По его словам, за годы работы он много раз слышал фразу: «Тебе, что, больше всех надо?»

В настоящее время рыба подошла к побережью Баргузинского залива, очень многие пытаются ее поймать. Для усиления охраны акватории Забайкальского национального парка Овдин принял решение направить в Усть-Баргузин оперативную группу «Ангара» из Северобайкальска. Эти сотрудники отличаются принципиальностью и жёсткой позицией к правонарушителям.

- Проходив «не солоно хлебавши» неделю у границ национального парка, видимо самые отмороженные (или бухие) решились на такой шаг, - выразил мнение Михаил Овдин.

Его супруга находится на последнем месяце беременность, а окна били в том числе в комнате маленьких детей. По мнению Овдина, нападавшие не могли не знали.

- Дело не в том, что они не могли не знать, что моя жена на последнем месяце беременности, и даже не в том, что окна также разбили в комнате у малолетних детей, а в том что дальнейшая безнаказанность может породить дальнейшие рецидивы. Верю, что виновных лиц найдем и накажем... – заключил он.

Справка:

«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедное Подлеморье» включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.

Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.


хулиганство браконьерство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Директор «Заповедного Подлеморья» о напавших на его дом: «Отмороженные или бухие»
Директор «Заповедного Подлеморья» о напавших на его дом: «Отмороженные или бухие»
Происшествия, 23.06.2020
Михаил Овдин, дом которого обкидали булыжниками, высказал своё мнение о произошедшем
Забайкалка пыталась собрать в «Вайбере» деньги якобы на лечение ребёнка
Забайкалка пыталась собрать в «Вайбере» деньги якобы на лечение ребёнка
Происшествия, 23.06.2020
Она использовала скопированные из другого сообщества фотографию ребёнка и сведения о заболевании
В Иркутской области женщина получила ожоги на крупном пожаре
В Иркутской области женщина получила ожоги на крупном пожаре
Происшествия, 23.06.2020
Горели дом, постройки, а также гараж с техникой
Жителя Бурятии посадили на два года за смерть пешехода
Жителя Бурятии посадили на два года за смерть пешехода
Происшествия, 23.06.2020
Сбитый насмерть мужчина переходил дорогу по «зебре»
Жителя Бурятии поймали во время ловли омуля
Жителя Бурятии поймали во время ловли омуля
Происшествия, 23.06.2020
Ущерб оценён более чем в 32 тысяч рублей  
В Улан-Удэ мужчина утонул, спасая девочек
В Улан-Удэ мужчина утонул, спасая девочек
Происшествия, 23.06.2020
Спасённые девочки убежали, и сейчас их ищут
В Забайкалье молодые люди убили 16-летнего подростка
В Забайкалье молодые люди убили 16-летнего подростка
Происшествия, 23.06.2020
Сейчас выясняются подробности убийства
Житель Бурятии убил женщину, которая заявила, что родила от него
Житель Бурятии убил женщину, которая заявила, что родила от него
Происшествия, 23.06.2020
Женщина преследовала мужчину и рассорила его с законной супругой
В Бурятии сняли шокирующее видео расстрела медведей
В Бурятии сняли шокирующее видео расстрела медведей
Происшествия, 23.06.2020
Информация направлена в полицию и прокуратуру. ВИДЕО 18+
В Улан-Удэ сгрунтовали нефтепродукты, найденные на берегу Уды
В Улан-Удэ сгрунтовали нефтепродукты, найденные на берегу Уды
Происшествия, 23.06.2020
Загрязнение обнаружили осенью, а сейчас приняли решение о выделении средств на утилизацию

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^