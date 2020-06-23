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Жителя Бурятии посадили на два года за смерть пешехода

Жителя Бурятии посадили на два года за смерть пешехода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сбитый насмерть мужчина переходил дорогу по «зебре»

В августе 2018 года в половине девятого вечера житель Иволгинского района Бурятии ехал по знакомому маршруту в Улан-Удэ через Вахмистрово.

Подъезжая к разметке нерегулируемого пешеходного перехода, водитель заметил стоящий в кармане остановочного пункта рейсовый автобус.

- Понимая, что в данной ситуации велика вероятность появления на проезжей части пешеходов – пассажиров автобуса, мужчина не предпринял должных мер как для снижения скорости, так и для остановки своего автомобиля. Трагическим итогом такого поведения стал наезд на одного из пассажиров автобуса, который переходил дорогу по пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

От полученных травм пешеход скончался.

Водитель автомобиля вину в совершении преступления не признал. По его версии, погибший переходил дорогу не по пешеходному переходу, причём он не просто шёл, а бежал.

Однако свидетельница происшествия рассказала, что видела, как мужчина переходил проезжую часть по «зебре».

Защитник подсудимого активно оспаривал законность проведённых следственных действий. Он ссылался на то, что протокол осмотра и следственный эксперимент проведены с нарушением уголовно-процессуального закона, заявлял многочисленные ходатайства.

Однако доказательства убедили суд в несостоятельности доводов подсудимого и его защитника.

Мужчина осуждён к двум годам лишения свободы. Также он лишён водительских прав на два года. Удовлетворён гражданский иск брата погибшего о компенсации морального вреда.

Приговор был обжалован осуждённым и его защитником.

- По результатам апелляционного рассмотрения выводы Тарбагатайского районного суда апелляционной инстанцией признаны правильными, а назначенное наказание – справедливым. Приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу, - заключили в суде.
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