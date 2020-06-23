Сбитый насмерть мужчина переходил дорогу по «зебре»
В августе 2018 года в половине девятого вечера житель Иволгинского района Бурятии ехал по знакомому маршруту в Улан-Удэ через Вахмистрово.
Подъезжая к разметке нерегулируемого пешеходного перехода, водитель заметил стоящий в кармане остановочного пункта рейсовый автобус.
- Понимая, что в данной ситуации велика вероятность появления на проезжей части пешеходов – пассажиров автобуса, мужчина не предпринял должных мер как для снижения скорости, так и для остановки своего автомобиля. Трагическим итогом такого поведения стал наезд на одного из пассажиров автобуса, который переходил дорогу по пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
От полученных травм пешеход скончался.
Водитель автомобиля вину в совершении преступления не признал. По его версии, погибший переходил дорогу не по пешеходному переходу, причём он не просто шёл, а бежал.
Однако свидетельница происшествия рассказала, что видела, как мужчина переходил проезжую часть по «зебре».
Защитник подсудимого активно оспаривал законность проведённых следственных действий. Он ссылался на то, что протокол осмотра и следственный эксперимент проведены с нарушением уголовно-процессуального закона, заявлял многочисленные ходатайства.
Однако доказательства убедили суд в несостоятельности доводов подсудимого и его защитника.
Мужчина осуждён к двум годам лишения свободы. Также он лишён водительских прав на два года. Удовлетворён гражданский иск брата погибшего о компенсации морального вреда.
Приговор был обжалован осуждённым и его защитником.
- По результатам апелляционного рассмотрения выводы Тарбагатайского районного суда апелляционной инстанцией признаны правильными, а назначенное наказание – справедливым. Приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу, - заключили в суде.
Жителя Бурятии посадили на два года за смерть пешехода
Происшествия, Фото:
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