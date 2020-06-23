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Сотрудники заповедника в Бурятии задержали наркомана

Сотрудники заповедника в Бурятии задержали наркомана
Происшествия,  Фото:из архива
В автомобиле мужчины нашли коноплю

В конце января житель Бурятии, употребляющий наркотики, приехал на участок поля в Мухоршибирском районе. Здесь он собрал для собственного употребления коноплю в крупном размере. На обратном пути он был задержан сотрудниками Байкальского государственного природного биосферного заповедника. В ходе осмотра в автомобиле мужчины обнаружили наркотики.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, и уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере мужчина осуждён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

- Теперь осуждённый обязан встать на учёт в специализированный государственный орган, уполномоченный осуществлять контроль за поведением условно осуждённых, и не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.
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