В автомобиле мужчины нашли коноплю
В конце января житель Бурятии, употребляющий наркотики, приехал на участок поля в Мухоршибирском районе. Здесь он собрал для собственного употребления коноплю в крупном размере. На обратном пути он был задержан сотрудниками Байкальского государственного природного биосферного заповедника. В ходе осмотра в автомобиле мужчины обнаружили наркотики.
Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, и уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере мужчина осуждён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
- Теперь осуждённый обязан встать на учёт в специализированный государственный орган, уполномоченный осуществлять контроль за поведением условно осуждённых, и не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Сотрудники заповедника в Бурятии задержали наркомана
Происшествия, Фото:
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