Сотрудники заповедника в Бурятии задержали наркомана

Происшествия, Фото: из архива

В автомобиле мужчины нашли коноплю



В конце января житель Бурятии, употребляющий наркотики, приехал на участок поля в Мухоршибирском районе. Здесь он собрал для собственного употребления коноплю в крупном размере. На обратном пути он был задержан сотрудниками Байкальского государственного природного биосферного заповедника. В ходе осмотра в автомобиле мужчины обнаружили наркотики.



Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, и уголовное дело рассмотрено в особом порядке.



За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере мужчина осуждён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



- Теперь осуждённый обязан встать на учёт в специализированный государственный орган, уполномоченный осуществлять контроль за поведением условно осуждённых, и не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.



Приговор в законную силу не вступил.

