Он упал с балкона второго этажа
В Иркутске 9 июня на стройплощадке жилого комплекса произошёл несчастный случай – с балкона второго этажа строящегося здания упал рабочий. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Следователи полагают, что инцидент произошёл из-за нарушений требований охраны труда.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутске рабочий разбился на стройплощадке
Происшествия, Фото:
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