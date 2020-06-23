В Иркутске рабочий разбился на стройплощадке

Он упал с балкона второго этажа



В Иркутске 9 июня на стройплощадке жилого комплекса произошёл несчастный случай – с балкона второго этажа строящегося здания упал рабочий. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».



Следователи полагают, что инцидент произошёл из-за нарушений требований охраны труда.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

