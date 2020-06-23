Сейчас выясняются подробности убийства
В Забайкальском крае 21 июня в полицию поступило сообщение о пропавшем без вести 16-летнем жителе села Бада Хилокского района. С учётом несовершеннолетнего возраста пропавшего, а также других обстоятельств, указывающих на вероятность преступления, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Следователи СК и полицейские преступили к расследованию по установлению местонахождения пропавшего подростка. С привлечением волонтёров и сотрудников минобороны были организованы поиски юноши.
22 июня следователи задержали двух жителей села Бада, один из которых несовершеннолетний. На допросе, с участием адвокатов, оба подозреваемых признались в убийстве подростка и указали место, где спрятали тело.
Тело подростка осмотрено и направлено для производства судебных экспертиз. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых.
Следователи готовят документы для избрания в отношении обоих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье молодые люди убили 16-летнего подростка
Происшествия, Фото:
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