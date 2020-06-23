 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

В Забайкалье молодые люди убили 16-летнего подростка

В Забайкалье молодые люди убили 16-летнего подростка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейчас выясняются подробности убийства

В Забайкальском крае 21 июня в полицию поступило сообщение о пропавшем без вести 16-летнем жителе села Бада Хилокского района. С учётом несовершеннолетнего возраста пропавшего, а также других обстоятельств, указывающих на вероятность преступления, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи СК и полицейские преступили к расследованию по установлению местонахождения пропавшего подростка. С привлечением волонтёров и сотрудников минобороны были организованы поиски юноши.

22 июня следователи задержали двух жителей села Бада, один из которых несовершеннолетний. На допросе, с участием адвокатов, оба подозреваемых признались в убийстве подростка и указали место, где спрятали тело.

Тело подростка осмотрено и направлено для производства судебных экспертиз. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых.

Следователи готовят документы для избрания в отношении обоих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчина утонул, спасая девочек
В Улан-Удэ мужчина утонул, спасая девочек
Происшествия, 23.06.2020
Спасённые девочки убежали, и сейчас их ищут
В Забайкалье молодые люди убили 16-летнего подростка
В Забайкалье молодые люди убили 16-летнего подростка
Происшествия, 23.06.2020
Сейчас выясняются подробности убийства
Житель Бурятии убил женщину, которая заявила, что родила от него
Житель Бурятии убил женщину, которая заявила, что родила от него
Происшествия, 23.06.2020
Женщина преследовала мужчину и рассорила его с законной супругой
В Бурятии сняли шокирующее видео расстрела медведей
В Бурятии сняли шокирующее видео расстрела медведей
Происшествия, 23.06.2020
Информация направлена в полицию и прокуратуру. ВИДЕО 18+
В Улан-Удэ сгрунтовали нефтепродукты, найденные на берегу Уды
В Улан-Удэ сгрунтовали нефтепродукты, найденные на берегу Уды
Происшествия, 23.06.2020
Загрязнение обнаружили осенью, а сейчас приняли решение о выделении средств на утилизацию
В Бурятии борются со сложным лесным пожаром
В Бурятии борются со сложным лесным пожаром
Происшествия, 23.06.2020
Лесной пожар бушует в местности с крутыми скалами, куда не проезжает техника. ВИДЕО
В Иркутске в сгоревшей даче погиб мужчина
В Иркутске в сгоревшей даче погиб мужчина
Происшествия, 23.06.2020
Он часто выпивал и курил в доме
В Забайкалье грабитель спрятал цепочку в подъезде
В Забайкалье грабитель спрятал цепочку в подъезде
Происшествия, 23.06.2020
Парень сорвал цепочку с шеи собутыльницы
Читинка лишилась 2,4 миллионов, спасая от пиратов виртуального возлюбленного
Читинка лишилась 2,4 миллионов, спасая от пиратов виртуального возлюбленного
Происшествия, 23.06.2020
Забайкалка поверила в вымышленную историю аферистов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^