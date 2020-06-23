Она использовала скопированные из другого сообщества фотографию ребёнка и сведения о заболевании
В Дульдургинском районе Забайкальского края суд вынес приговор в отношении ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в покушении на мошенничество (ч. 3 ст.30, ч.1 ст. 159 УК РФ).
Женщина, используя мессенджер «Вайбер», создала группу, где использовала скопированные из другого сообщества фотографию ребёнка, сведения о его заболевании и суммы необходимой на лечение ребенка в размере 179 335 рублей.
При этом в группе для перечисления денег она указала свой банковский счёт, не планируя переводить собранные деньги больному ребёнку, а оставить себе.
Её действия были изобличены другими участниками группы, которые оказывали помощь ребёнку.
- Суд признал её виновной и с учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также совершения преступления в период условного осуждения за мошенничество при получении материнского капитала, назначил наказание в виде лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В настоящее время женщина удалила фейковую группу в «Вайбере».
Забайкалка пыталась собрать в «Вайбере» деньги якобы на лечение ребёнка
Происшествия, Фото:
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