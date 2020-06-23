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Забайкалка пыталась собрать в «Вайбере» деньги якобы на лечение ребёнка

Забайкалка пыталась собрать в «Вайбере» деньги якобы на лечение ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она использовала скопированные из другого сообщества фотографию ребёнка и сведения о заболевании

В Дульдургинском районе Забайкальского края суд вынес приговор в отношении ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в покушении на мошенничество (ч. 3 ст.30, ч.1 ст. 159 УК РФ).

Женщина, используя мессенджер «Вайбер», создала группу, где использовала скопированные из другого сообщества фотографию ребёнка, сведения о его заболевании и суммы необходимой на лечение ребенка в размере 179 335 рублей.

При этом в группе для перечисления денег она указала свой банковский счёт, не планируя переводить собранные деньги больному ребёнку, а оставить себе.

Её действия были изобличены другими участниками группы, которые оказывали помощь ребёнку.

- Суд признал её виновной и с учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также совершения преступления в период условного осуждения за мошенничество при получении материнского капитала, назначил наказание в виде лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

В настоящее время женщина удалила фейковую группу в «Вайбере».



покушение на мошенничество
 
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