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Житель Бурятии убил женщину, которая заявила, что родила от него

Житель Бурятии убил женщину, которая заявила, что родила от него
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина преследовала мужчину и рассорила его с законной супругой

36-летний житель Мухоршибирского района Бурятии обвиняется в убийстве 32-летней женщины, которая заявила, что родила от него ребёнка. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, мужчина жил в селе Мухоршибирь с женой и детьми. Однако больше года назад односельчанка стала распространять сведения о любовной связи с ним, а также писать в социальных сетях его жене оскорбительные письма. В связи с этим в семье мужчины стали происходить скандалы, и позже жена выгнала его из дома.

В ночь на 9 мая 2020 года в доме у знакомой мужчина встретился с женщиной, распространявшей, как он думал, про него слухи. Они стали вместе распивать спиртные напитки и разговаривать. Женщина настаивала, что собутыльник приходится отцом её маленькому ребенку и обещала продолжить его преследование.

Через некоторое время мужчина, опьянев, решил расправиться с ненавистной односельчанкой. Он незаметно взял со стола нож, спрятал его в рукаве, после чего они вдвоём вышли на крыльцо и стали курить. Когда женщина отвернулась, мужчина выхватил нож и ударил им в спину. Жертва скончалась на месте.

После чего мужчина сам пришёл в отдел полиции и рассказал о происшествии.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство
 
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