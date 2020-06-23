Женщина преследовала мужчину и рассорила его с законной супругой
36-летний житель Мухоршибирского района Бурятии обвиняется в убийстве 32-летней женщины, которая заявила, что родила от него ребёнка. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, мужчина жил в селе Мухоршибирь с женой и детьми. Однако больше года назад односельчанка стала распространять сведения о любовной связи с ним, а также писать в социальных сетях его жене оскорбительные письма. В связи с этим в семье мужчины стали происходить скандалы, и позже жена выгнала его из дома.
В ночь на 9 мая 2020 года в доме у знакомой мужчина встретился с женщиной, распространявшей, как он думал, про него слухи. Они стали вместе распивать спиртные напитки и разговаривать. Женщина настаивала, что собутыльник приходится отцом её маленькому ребенку и обещала продолжить его преследование.
Через некоторое время мужчина, опьянев, решил расправиться с ненавистной односельчанкой. Он незаметно взял со стола нож, спрятал его в рукаве, после чего они вдвоём вышли на крыльцо и стали курить. Когда женщина отвернулась, мужчина выхватил нож и ударил им в спину. Жертва скончалась на месте.
После чего мужчина сам пришёл в отдел полиции и рассказал о происшествии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель Бурятии убил женщину, которая заявила, что родила от него
Происшествия, Фото:
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