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В Улан-Удэ сгрунтовали нефтепродукты, найденные на берегу Уды

В Улан-Удэ сгрунтовали нефтепродукты, найденные на берегу Уды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Загрязнение обнаружили осенью, а сейчас приняли решение о выделении средств на утилизацию

В Бурятии утилизируют нефтепродукты, обнаруженные на берегу реки Уда. В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что решение о выделении средств приняли сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия обсудила вопрос о выделении министерству природных ресурсов Бурятии зарезервированных средств на работы по утилизации загрязнённого нефтепродуктами грунта на берегу реки Уды в границах Улан-Удэ. Нефтепродукты были обнаружены в грунте на правом берегу реки в районе посёлка Лазо в октябре 2019 года в ходе работ по расчистке русла реки.

На данный момент нефтепродукты сгрунтованы и требуют утилизации.

Комиссия единогласно приняла решение о ходатайстве перед правительством Бурятии о выделении министерству природных ресурсов средств из резервного фонда бюджета на утилизацию загрязнённого грунта.


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