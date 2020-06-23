Загрязнение обнаружили осенью, а сейчас приняли решение о выделении средств на утилизацию
В Бурятии утилизируют нефтепродукты, обнаруженные на берегу реки Уда. В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что решение о выделении средств приняли сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Комиссия обсудила вопрос о выделении министерству природных ресурсов Бурятии зарезервированных средств на работы по утилизации загрязнённого нефтепродуктами грунта на берегу реки Уды в границах Улан-Удэ. Нефтепродукты были обнаружены в грунте на правом берегу реки в районе посёлка Лазо в октябре 2019 года в ходе работ по расчистке русла реки.
На данный момент нефтепродукты сгрунтованы и требуют утилизации.
Комиссия единогласно приняла решение о ходатайстве перед правительством Бурятии о выделении министерству природных ресурсов средств из резервного фонда бюджета на утилизацию загрязнённого грунта.
В Улан-Удэ сгрунтовали нефтепродукты, найденные на берегу Уды
Происшествия, Фото:
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