В Иркутской области из задымлённого роддома эвакуировали рожениц и младенцев

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Медработники эвакуировали 22 роженицы и 10 детей



Минувшей ночью произошло задымление в перинатальном центре областной больницы №2 Эхирит-Булагатского района Иркутской области.



К месту были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру. На момент прибытия первых подразделений в комнате медицинского персонала и коридоре на первом этаже был дым.



До прибытия пожарных медики перинатального центра в основной корпус эвакуировали 39 человек: 22 роженицы, 10 детей и семь человек медицинского персонала.



Возгорание светильника работники центра ликвидировали при помощи огнетушителя. В результате инцидента повреждён только потолочный светильник, пострадавших нет.



- Хотелось бы отметить грамотные действия медицинского персонала по эвакуации людей и применению первичных средств пожаротушения. Однако у нас возник ряд вопросов к администрации медицинского учреждения, поскольку в здании при задымлении не сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей. Сигнал поступил на пульт пожарной охраны спустя полчаса с момента возгорания. На объектах такой категории, к которым относится данный перинатальный центр, это недопустимо. В рамках внеплановой проверки по факту случившегося будет дана жёсткая оценка ответственным за пожарную безопасность на объекте, - заявил врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Для минимизации ущерба от вторичных факторов пожара сотрудники МЧС и медицинский персонал перенёс дорогостоящее оборудование в незадымлённые помещения. Жизнедеятельность объекта не нарушена, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

