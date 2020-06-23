В Бурятии борются со сложным лесным пожаром

Для переброски специалистов и лесопожарного оборудования на кромку пожара задействован вертолёт Ми-8. Перед его посадкой лесному спецназу пришлось подготовить площадку. От вертолётной площадки до кромки пожара пожарные прошли ещё более 1,5 км.







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В Куйтунском лесничестве Баргузинского района Бурятии тушат сложный лесной пожар на площади 209 га. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.На тушение стянуты пожарные-десантники и специалисты лесной охраны из Заудинского, Кабанского, Селенгинского, Усть-Баргузинского, Верхне-Баргузинского и Курумканского лесхозов. С огнём в жаркую погоду и ветер сражаются 145 человек, задействована 21 единица лесопожарной техника.Тушение осложняется сложным рельефом местности.- Повсюду каменистые россыпи, крутые скалы, нет лесных дорог, где могла бы проехать лесопожарная техника. Поэтому практически все работы проводятся вручную, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин, который находится на месте пожара.