В Иркутской области женщина получила ожоги на крупном пожаре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Горели дом, постройки, а также гараж с техникой



Накануне вечером в деревне Никольск Иркутской области от огня пострадали двухквартирный дом, хозяйственные постройки, гаражи и техника. Также получила ожоги 74-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о пожаре в пять часов вечера. К очагу возгорания были направлены два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения горел дом на площади 60 квадратных метров, хозяйственные постройки на площади 93 квадратных метра, гараж с автомобилем ВАЗ, мотоцикл и трактор МТЗ-80. Существовала угроза распространения на соседние строения и жилые дома.



Хозяева построек находились на месте. Она получила ожоги рук и ног и была госпитализирована.



Спустя полчаса огонь был потушен, последствия пожара ликвидированы в 11-м часу вечера.



В настоящее время дознаватели устанавливают причину и обстоятельства пожара. По предварительной версии, возгорание могло случиться из-за короткого замыкания.





