Горели дом, постройки, а также гараж с техникой
Накануне вечером в деревне Никольск Иркутской области от огня пострадали двухквартирный дом, хозяйственные постройки, гаражи и техника. Также получила ожоги 74-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре в пять часов вечера. К очагу возгорания были направлены два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения горел дом на площади 60 квадратных метров, хозяйственные постройки на площади 93 квадратных метра, гараж с автомобилем ВАЗ, мотоцикл и трактор МТЗ-80. Существовала угроза распространения на соседние строения и жилые дома.
Хозяева построек находились на месте. Она получила ожоги рук и ног и была госпитализирована.
Спустя полчаса огонь был потушен, последствия пожара ликвидированы в 11-м часу вечера.
В настоящее время дознаватели устанавливают причину и обстоятельства пожара. По предварительной версии, возгорание могло случиться из-за короткого замыкания.
В Иркутской области женщина получила ожоги на крупном пожаре
Происшествия, Фото:
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