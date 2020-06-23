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В Иркутской области женщина получила ожоги на крупном пожаре

В Иркутской области женщина получила ожоги на крупном пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Горели дом, постройки, а также гараж с техникой

Накануне вечером в деревне Никольск Иркутской области от огня пострадали двухквартирный дом, хозяйственные постройки, гаражи и техника. Также получила ожоги 74-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в пять часов вечера. К очагу возгорания были направлены два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения горел дом на площади 60 квадратных метров, хозяйственные постройки на площади 93 квадратных метра, гараж с автомобилем ВАЗ, мотоцикл и трактор МТЗ-80. Существовала угроза распространения на соседние строения и жилые дома.

Хозяева построек находились на месте. Она получила ожоги рук и ног и была госпитализирована.

Спустя полчаса огонь был потушен, последствия пожара ликвидированы в 11-м часу вечера.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину и обстоятельства пожара. По предварительной версии, возгорание могло случиться из-за короткого замыкания.


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