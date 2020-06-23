В Иркутске в сгоревшей даче погиб мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Он часто выпивал и курил в доме



В 12-м часу ночи 22 июня на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в садоводстве «6-й Пятилетки» Иркутска. Горел дощатый дачный дом площадью 25 квадратных метров.



К месту были направлены три пожарных расчёта. Когда прибыло первое подразделение, дом был охвачен огнём и существовала угроза распространения на рядом стоящие постройки.



Пожарные, вскрыв дверь и окна, проникли внутрь и обнаружили в доме на кровати погибшего.



Дознаватели установили, что причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении.



В дачном доме временно жил 57-летний безработный мужчина. Он часто выпивал и курил в доме. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение.



В течение получаса огонь был потушен, к двум часам ночи последствия пожара ликвидированы, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

