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В Иркутске в сгоревшей даче погиб мужчина

В Иркутске в сгоревшей даче погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Он часто выпивал и курил в доме

В 12-м часу ночи 22 июня на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в садоводстве «6-й Пятилетки» Иркутска. Горел дощатый дачный дом площадью 25 квадратных метров.

К месту были направлены три пожарных расчёта. Когда прибыло первое подразделение, дом был охвачен огнём и существовала угроза распространения на рядом стоящие постройки.

Пожарные, вскрыв дверь и окна, проникли внутрь и обнаружили в доме на кровати погибшего.

Дознаватели установили, что причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении.

В дачном доме временно жил 57-летний безработный мужчина. Он часто выпивал и курил в доме. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение.

В течение получаса огонь был потушен, к двум часам ночи последствия пожара ликвидированы, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
смерть пожар
 
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