Они хотели украсть из автомобиля вещи
В Иркутске задержали двух местных жителей по подозрению в серии краж имущества из автомобилей, поджоге машины и квартирном грабеже.
19 июня в дежурную часть полиции обратилась женщина. Во дворе дома на улице Баумана она увидела, как двое неизвестных разбили стекло в автомобиле «ВАЗ 2109», украли ноутбук, после чего скрылись.
Позже сыщики вышли на след одного из фигурантов. Им оказался ранее судимый 19-летний иркутянин. Вскоре в Качугском районе оперативники задержали его 23–летнего подельника. Украденным имуществом подозреваемые не успели распорядиться, оно было изъято в ходе обыска по месту проживания одного из них.
Сейчас установлена причастность задержанных к совершению ещё четырёх аналогичных преступлений и поджогу машины «Газель». Парни разбили стекло отечественного авто и, не обнаружив в салоне ничего ценного, подожгли авто, чтобы не оставлять следов. Как оказалось, первоначальным мотивом у них был угон.
Также полицейские выяснили, что в эту же ночь через балкон молодые люди проникли в квартиру, расположенную на первом этаже дома. Когда хозяева дома проснулись, им пришлось скрыться, однако с собой они успели забрать походный инвентарь.
Возбуждён ряд уголовных дел по статье 158 «Кража», статье 161 «Грабёж», статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске воры подожгли машину, чтобы не оставлять следов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он часто выпивал и курил в доме
Они хотели украсть из автомобиля вещи
Информация направлена в полицию и прокуратуру. ВИДЕО 18+
Идёт поиск преступников
Парень сорвал цепочку с шеи собутыльницы
Пожар произошёл в Курумканском районе
Сгорело 13 строений
Забайкалка поверила в вымышленную историю аферистов
Он раздавал деньги знакомым и друзьям
Он воспользовался своим служебным положением на предприятии и списал новые автозапчасти
Один ребёнок, больной COVID-19, попал в реанимацию
Пожар обнаружили в Баргузинском заповеднике
Преступная группа состояла из девяти человек
Молодые люди жестоко избили мужчину и оставили умирать на остановке
Его тело передали следователям