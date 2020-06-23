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В Иркутске воры подожгли машину, чтобы не оставлять следов

В Иркутске воры подожгли машину, чтобы не оставлять следов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они хотели украсть из автомобиля вещи

В Иркутске задержали двух местных жителей по подозрению в серии краж имущества из автомобилей, поджоге машины и квартирном грабеже.

19 июня в дежурную часть полиции обратилась женщина. Во дворе дома на улице Баумана она увидела, как двое неизвестных разбили стекло в автомобиле «ВАЗ 2109», украли ноутбук, после чего скрылись.

Позже сыщики вышли на след одного из фигурантов. Им оказался ранее судимый 19-летний иркутянин. Вскоре в Качугском районе оперативники задержали его 23–летнего подельника. Украденным имуществом подозреваемые не успели распорядиться, оно было изъято в ходе обыска по месту проживания одного из них.

Сейчас установлена причастность задержанных к совершению ещё четырёх аналогичных преступлений и поджогу машины «Газель». Парни разбили стекло отечественного авто и, не обнаружив в салоне ничего ценного, подожгли авто, чтобы не оставлять следов. Как оказалось, первоначальным мотивом у них был угон.

Также полицейские выяснили, что в эту же ночь через балкон молодые люди проникли в квартиру, расположенную на первом этаже дома. Когда хозяева дома проснулись, им пришлось скрыться, однако с собой они успели забрать походный инвентарь.

Возбуждён ряд уголовных дел по статье 158 «Кража», статье 161 «Грабёж», статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
кража Поджог
 
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