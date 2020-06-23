В Иркутске воры подожгли машину, чтобы не оставлять следов

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Они хотели украсть из автомобиля вещи



В Иркутске задержали двух местных жителей по подозрению в серии краж имущества из автомобилей, поджоге машины и квартирном грабеже.



19 июня в дежурную часть полиции обратилась женщина. Во дворе дома на улице Баумана она увидела, как двое неизвестных разбили стекло в автомобиле «ВАЗ 2109», украли ноутбук, после чего скрылись.



Позже сыщики вышли на след одного из фигурантов. Им оказался ранее судимый 19-летний иркутянин. Вскоре в Качугском районе оперативники задержали его 23–летнего подельника. Украденным имуществом подозреваемые не успели распорядиться, оно было изъято в ходе обыска по месту проживания одного из них.



Сейчас установлена причастность задержанных к совершению ещё четырёх аналогичных преступлений и поджогу машины «Газель». Парни разбили стекло отечественного авто и, не обнаружив в салоне ничего ценного, подожгли авто, чтобы не оставлять следов. Как оказалось, первоначальным мотивом у них был угон.



Также полицейские выяснили, что в эту же ночь через балкон молодые люди проникли в квартиру, расположенную на первом этаже дома. Когда хозяева дома проснулись, им пришлось скрыться, однако с собой они успели забрать походный инвентарь.



Возбуждён ряд уголовных дел по статье 158 «Кража», статье 161 «Грабёж», статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

