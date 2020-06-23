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В Бурятии неизвестные подожгли жилой дом

В Бурятии неизвестные подожгли жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Идёт поиск преступников

Сегодня ночью в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся жилой дом.

На момент прибытия пожарных подразделений горела крыша дома, жильцы вышли самостоятельно.

В результате пожара сгорела крыша дома на площади 150 кв.м., дом повреждён изнутри.

Предположительно, причиной пожара послужил поджог. Ведутся следственно-оперативные мероприятия, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
пожар Поджог
 
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