В Забайкалье грабитель спрятал цепочку в подъезде

Парень сорвал цепочку с шеи собутыльницы



В Краснокаменском районе Забайкальского края в полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Она выпивала в компании малознакомых мужчин. Во время застолья один из присутствующих сорвал с её шеи цепочку. Девушка потребовала её вернуть, но молодой человек отказался и ушёл из квартиры. Потерпевшая оценила своё имущество в 16 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель. Цепочку он спрятал в подъезде своего дома, чтобы продать её.



Украшение изъято и возвращено потерпевшей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



