Парень сорвал цепочку с шеи собутыльницы
В Краснокаменском районе Забайкальского края в полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Она выпивала в компании малознакомых мужчин. Во время застолья один из присутствующих сорвал с её шеи цепочку. Девушка потребовала её вернуть, но молодой человек отказался и ушёл из квартиры. Потерпевшая оценила своё имущество в 16 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель. Цепочку он спрятал в подъезде своего дома, чтобы продать её.
Украшение изъято и возвращено потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье грабитель спрятал цепочку в подъезде
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он часто выпивал и курил в доме
Они хотели украсть из автомобиля вещи
Информация направлена в полицию и прокуратуру. ВИДЕО 18+
Идёт поиск преступников
Парень сорвал цепочку с шеи собутыльницы
Пожар произошёл в Курумканском районе
Сгорело 13 строений
Забайкалка поверила в вымышленную историю аферистов
Он раздавал деньги знакомым и друзьям
Он воспользовался своим служебным положением на предприятии и списал новые автозапчасти
Один ребёнок, больной COVID-19, попал в реанимацию
Пожар обнаружили в Баргузинском заповеднике
Преступная группа состояла из девяти человек
Молодые люди жестоко избили мужчину и оставили умирать на остановке
Его тело передали следователям