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В Забайкалье грабитель спрятал цепочку в подъезде

В Забайкалье грабитель спрятал цепочку в подъезде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парень сорвал цепочку с шеи собутыльницы

В Краснокаменском районе Забайкальского края в полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Она выпивала в компании малознакомых мужчин. Во время застолья один из присутствующих сорвал с её шеи цепочку. Девушка потребовала её вернуть, но молодой человек отказался и ушёл из квартиры. Потерпевшая оценила своё имущество в 16 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель. Цепочку он спрятал в подъезде своего дома, чтобы продать её.

Украшение изъято и возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

грабеж
 
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