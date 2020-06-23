В Бурятии огонь едва не перекинулся на соседний участок

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл в Курумканском районе



Вчера ночью загорелась общая кровля бани и сарая в посёлке Майский Курумканского района Бурятии.



На момент прибытия пожарных крыша горела полностью, существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Тушение загорания осложнялось плотной застройкой.



В результате пожара повреждена крыша на площади 24 кв.м.



Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в виду аварийной работы электрооборудования, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





