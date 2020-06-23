Пожар произошёл в Курумканском районе
Вчера ночью загорелась общая кровля бани и сарая в посёлке Майский Курумканского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных крыша горела полностью, существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Тушение загорания осложнялось плотной застройкой.
В результате пожара повреждена крыша на площади 24 кв.м.
Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в виду аварийной работы электрооборудования, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии огонь едва не перекинулся на соседний участок
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он часто выпивал и курил в доме
Они хотели украсть из автомобиля вещи
Информация направлена в полицию и прокуратуру. ВИДЕО 18+
Идёт поиск преступников
Парень сорвал цепочку с шеи собутыльницы
Пожар произошёл в Курумканском районе
Сгорело 13 строений
Забайкалка поверила в вымышленную историю аферистов
Он раздавал деньги знакомым и друзьям
Он воспользовался своим служебным положением на предприятии и списал новые автозапчасти
Один ребёнок, больной COVID-19, попал в реанимацию
Пожар обнаружили в Баргузинском заповеднике
Преступная группа состояла из девяти человек
Молодые люди жестоко избили мужчину и оставили умирать на остановке
Его тело передали следователям