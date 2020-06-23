Он раздавал деньги знакомым и друзьям
В Краснокаменском районе Забайкальского края 78-летняя жительница села Богдановка узнала от односельчан о том, что её правнук раздает деньги знакомым и друзьям. Женщина проверила свои сбережения и обнаружила, что отсутствуют 725 тысяч рублей, которые она хранила в укромном месте. О случившемся женщина сообщила в полицию.
В течение суток подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. У него удалось изъять около 300 тысяч рублей. Устанавливается, кому мужчина передавал деньги и на что тратил.
- Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя, ранее судимому за кражу, угон и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 33-летнему подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл у прабабушки 725 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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