Забайкалец украл у прабабушки 725 тысяч рублей

Он раздавал деньги знакомым и друзьям



В Краснокаменском районе Забайкальского края 78-летняя жительница села Богдановка узнала от односельчан о том, что её правнук раздает деньги знакомым и друзьям. Женщина проверила свои сбережения и обнаружила, что отсутствуют 725 тысяч рублей, которые она хранила в укромном месте. О случившемся женщина сообщила в полицию.



В течение суток подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. У него удалось изъять около 300 тысяч рублей. Устанавливается, кому мужчина передавал деньги и на что тратил.



- Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя, ранее судимому за кражу, угон и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 33-летнему подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

