 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

Житель Бурятии присвоил запчасти на КамАЗ в Тынде

Житель Бурятии присвоил запчасти на КамАЗ в Тынде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он воспользовался своим служебным положением на предприятии и списал новые автозапчасти

На железнодорожном вокзале в городе Тында Амурской области на мужчину среагировала рамка металлодетектора. При виде стражей правопорядка 49-летний житель Бурятии стал заметно нервничать, чем вызвал подозрения у транспортных полицейских. В ходе личного досмотра в его багаже были обнаружены запчасти на грузовой автомобиль КамАЗ: компрессор и вязкостная муфта.

Выяснилось, что мужчина, трудясь на тындинском предприятии, воспользовался своим служебным положением и списал новые автозапчасти. Имущество мужчина планировал отвезти в Бурятию. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Грузовые детали изъяты и возвращены законному владельцу.

Уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», направлено в суд.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.



присвоение с использованием служебного положения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии присвоил запчасти на КамАЗ в Тынде
Житель Бурятии присвоил запчасти на КамАЗ в Тынде
Происшествия, 23.06.2020
Он воспользовался своим служебным положением на предприятии и списал новые автозапчасти
В Бурятии горит лес в заповеднике
В Бурятии горит лес в заповеднике
Происшествия, 23.06.2020
Пожар обнаружили в Баргузинском заповеднике
В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили лес почти на 10 миллионов
В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили лес почти на 10 миллионов
Происшествия, 23.06.2020
Преступная группа состояла из девяти человек
В Бурятии число случаев коронавируса приблизилось к 2700
В Бурятии число случаев коронавируса приблизилось к 2700
Происшествия, 23.06.2020
Один ребёнок, больной COVID-19, попал в реанимацию
В Улан-Удэ братьям-убийцам грозит до 15 лет колонии
В Улан-Удэ братьям-убийцам грозит до 15 лет колонии
Происшествия, 23.06.2020
Молодые люди жестоко избили мужчину и оставили умирать на остановке
В Улан-Удэ во время купания утонул человек
В Улан-Удэ во время купания утонул человек
Происшествия, 23.06.2020
Его тело передали следователям
В Улан-Удэ пироман поджигал дома, чтобы взбодрить жителей
В Улан-Удэ пироман поджигал дома, чтобы взбодрить жителей
Происшествия, 22.06.2020
Молодой человек поджигал дома, а после помогал местным жителям тушить огонь
Высокую пожароопасность прогнозируют в Бурятии
Высокую пожароопасность прогнозируют в Бурятии
Происшествия, 22.06.2020
Прогноз касается большинства районов
В Забайкалье таможенника будут судить за мошенничество с запчастями
В Забайкалье таможенника будут судить за мошенничество с запчастями
Происшествия, 22.06.2020
Мужчина покупал запчасти и получал у знакомого фиктивные товарные чеки
В Бурятии на берегу Байкала подростки до смерти избили мужчину
В Бурятии на берегу Байкала подростки до смерти избили мужчину
Происшествия, 22.06.2020
16-летние подростки затеяли драку с двумя мужчинами, один скончался
В Бурятии неизвестные выбили окна квартиры директора «Заповедного Подлеморья»
В Бурятии неизвестные выбили окна квартиры директора «Заповедного Подлеморья»
Происшествия, 22.06.2020
В учреждении считают, что виновные могут быть связаны с незаконной добычей омуля
В Бурятии из Карасиного озера подняли утопленника
В Бурятии из Карасиного озера подняли утопленника
Происшествия, 22.06.2020
Тело нашли спустя два дня после гибели
В Бурятии утонул 1,5-годовалый ребёнок
В Бурятии утонул 1,5-годовалый ребёнок
Происшествия, 22.06.2020
Родители малыша с компанией друзей отправились на отдых к реке

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^