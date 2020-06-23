Житель Бурятии присвоил запчасти на КамАЗ в Тынде

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он воспользовался своим служебным положением на предприятии и списал новые автозапчасти



На железнодорожном вокзале в городе Тында Амурской области на мужчину среагировала рамка металлодетектора. При виде стражей правопорядка 49-летний житель Бурятии стал заметно нервничать, чем вызвал подозрения у транспортных полицейских. В ходе личного досмотра в его багаже были обнаружены запчасти на грузовой автомобиль КамАЗ: компрессор и вязкостная муфта.



Выяснилось, что мужчина, трудясь на тындинском предприятии, воспользовался своим служебным положением и списал новые автозапчасти. Имущество мужчина планировал отвезти в Бурятию. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.



Грузовые детали изъяты и возвращены законному владельцу.



Уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», направлено в суд.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.







