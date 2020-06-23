Он воспользовался своим служебным положением на предприятии и списал новые автозапчасти
На железнодорожном вокзале в городе Тында Амурской области на мужчину среагировала рамка металлодетектора. При виде стражей правопорядка 49-летний житель Бурятии стал заметно нервничать, чем вызвал подозрения у транспортных полицейских. В ходе личного досмотра в его багаже были обнаружены запчасти на грузовой автомобиль КамАЗ: компрессор и вязкостная муфта.
Выяснилось, что мужчина, трудясь на тындинском предприятии, воспользовался своим служебным положением и списал новые автозапчасти. Имущество мужчина планировал отвезти в Бурятию. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Грузовые детали изъяты и возвращены законному владельцу.
Уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», направлено в суд.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.
Житель Бурятии присвоил запчасти на КамАЗ в Тынде
Происшествия, Фото:
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