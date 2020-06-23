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В Бурятии горит лес в заповеднике

В Бурятии горит лес в заповеднике
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар обнаружили в Баргузинском заповеднике

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 10 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Курумканском и Прибайкальском районах на общей площади 511 га. С огнём боролись 411 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 68 единиц лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Шесть лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Заиграевском и Прибайкальском районе ликвидированы, ещё два очага возгорания в Баргузинском и Курумканском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию.

На утро 23 июня продолжается работа по тушению двух лесных пожаров в Баргузинском и Баунтовском районах.

Кроме того, в Баргузинском заповеднике обнаружен грозовой пожар в труднодоступной горной местности. Для ликвидации пожара отправились 32 пожарных-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
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