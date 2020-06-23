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В Улан-Удэ братьям-убийцам грозит до 15 лет колонии

В Улан-Удэ братьям-убийцам грозит до 15 лет колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодые люди жестоко избили мужчину и оставили умирать на остановке

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении двух братьев, жителей Джидинского района Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в мае 2018 года. Молодые люди около полуночи, находясь на остановке в Улан-Удэ, в ходе конфликта с незнакомым мужчиной нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове и телу.

Момент расправы попал на камеру наружного наблюдения.


Избив человека, молодые люди бросили мужчину умирать и скрылись с места происшествия. Пострадавшего обнаружил прохожий. В течение трёх месяцев потерпевший находился в коме и, не приходя в сознание, скончался от закрытой черепно-мозговой травмы головы.

- Органом предварительного расследования действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц». За указанное преступление законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Окончательное наказание виновным будет определено судом.
убийство
 
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