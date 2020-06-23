В Улан-Удэ братьям-убийцам грозит до 15 лет колонии

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении двух братьев, жителей Джидинского района Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в мае 2018 года. Молодые люди около полуночи, находясь на остановке в Улан-Удэ, в ходе конфликта с незнакомым мужчиной нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове и телу.
Момент расправы попал на камеру наружного наблюдения.
Избив человека, молодые люди бросили мужчину умирать и скрылись с места происшествия. Пострадавшего обнаружил прохожий. В течение трёх месяцев потерпевший находился в коме и, не приходя в сознание, скончался от закрытой черепно-мозговой травмы головы.
- Органом предварительного расследования действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц». За указанное преступление законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Окончательное наказание виновным будет определено судом.