В Иркутской области более 60 животных умерло от голода на ферме

За падеж скота владелицу оштрафовали



Владелицу фермерского хозяйства в деревне Баганта Ольхонского района оштрафовали на 40 тысяч за ненадлежащее содержание сельскохозяйственных животных. Поступила информация об апрельском падеже животных от истощения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Установлено, что в животноводческом помещении для содержания крупного рогатого скота не оборудована приточно-вытяжная вентиляция и не поддерживается необходимый микроклимат, несвоевременно проводится уборка навоза, отсутствует площадка для его складирования. Также в хозяйстве отсутствует необходимый запас кормов, в связи с чем все сельскохозяйственные животные имеют признаки дистрофии.



От истощения пало 22 головы крупного рогатого скота и 39 голов мелкого скота.



Трупы павших животных собраны в местности Баганта, утилизированы путем сжигания.





