За падеж скота владелицу оштрафовали
Владелицу фермерского хозяйства в деревне Баганта Ольхонского района оштрафовали на 40 тысяч за ненадлежащее содержание сельскохозяйственных животных. Поступила информация об апрельском падеже животных от истощения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Установлено, что в животноводческом помещении для содержания крупного рогатого скота не оборудована приточно-вытяжная вентиляция и не поддерживается необходимый микроклимат, несвоевременно проводится уборка навоза, отсутствует площадка для его складирования. Также в хозяйстве отсутствует необходимый запас кормов, в связи с чем все сельскохозяйственные животные имеют признаки дистрофии.
От истощения пало 22 головы крупного рогатого скота и 39 голов мелкого скота.
Трупы павших животных собраны в местности Баганта, утилизированы путем сжигания.
В Иркутской области более 60 животных умерло от голода на ферме
Происшествия, Фото:
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