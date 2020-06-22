 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июня

21 Июня

Популярное

В Иркутской области более 60 животных умерло от голода на ферме

В Иркутской области более 60 животных умерло от голода на ферме
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За падеж скота владелицу оштрафовали

Владелицу фермерского хозяйства в деревне Баганта Ольхонского района оштрафовали на 40 тысяч за ненадлежащее содержание сельскохозяйственных животных. Поступила информация об апрельском падеже животных от истощения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Установлено, что в животноводческом помещении для содержания крупного рогатого скота не оборудована приточно-вытяжная вентиляция и не поддерживается необходимый микроклимат, несвоевременно проводится уборка навоза, отсутствует площадка для его складирования. Также в хозяйстве отсутствует необходимый запас кормов, в связи с чем все сельскохозяйственные животные имеют признаки дистрофии.

От истощения пало 22 головы крупного рогатого скота и 39 голов мелкого скота.

Трупы павших животных собраны в местности Баганта, утилизированы путем сжигания.


Россельхознадзор фермеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Высокую пожароопасность прогнозируют в Бурятии
Высокую пожароопасность прогнозируют в Бурятии
Происшествия, 22.06.2020
Прогноз касается большинства районов
В Забайкалье таможенника будут судить за мошенничество с запчастями
В Забайкалье таможенника будут судить за мошенничество с запчастями
Происшествия, 22.06.2020
Мужчина покупал запчасти и получал у знакомого фиктивные товарные чеки
В Бурятии на берегу Байкала подростки до смерти избили мужчину
В Бурятии на берегу Байкала подростки до смерти избили мужчину
Происшествия, 22.06.2020
16-летние подростки затеяли драку с двумя мужчинами, один скончался
В Бурятии неизвестные выбили окна квартиры директора «Заповедного Подлеморья»
В Бурятии неизвестные выбили окна квартиры директора «Заповедного Подлеморья»
Происшествия, 22.06.2020
В учреждении считают, что виновные могут быть связаны с незаконной добычей омуля
В Бурятии из Карасиного озера подняли утопленника
В Бурятии из Карасиного озера подняли утопленника
Происшествия, 22.06.2020
Тело нашли спустя два дня после гибели
В Бурятии утонул 1,5-годовалый ребёнок
В Бурятии утонул 1,5-годовалый ребёнок
Происшествия, 22.06.2020
Родители малыша с компанией друзей отправились на отдых к реке
На перевале близ Байкала большегруз опрокинулся в кювет
На перевале близ Байкала большегруз опрокинулся в кювет
Происшествия, 22.06.2020
У грузового автомобиля перегрелись тормоза
В Иркутской области утонула 13-летняя девочка
В Иркутской области утонула 13-летняя девочка
Происшествия, 22.06.2020
Друзьям не удалось вытащить её из воды
Пьяный житель Бурятии украл ковёр, резиновые сапоги и удочки
Пьяный житель Бурятии украл ковёр, резиновые сапоги и удочки
Происшествия, 22.06.2020
Сосед потерпевшего услышал, как вор разбил в доме стекло
В Бурятии пострадавшие от паводка-2019 получают компенсации только сейчас
В Бурятии пострадавшие от паводка-2019 получают компенсации только сейчас
Происшествия, 22.06.2020
Пострадавшим пришлось судиться, чтобы получить выплаты

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^