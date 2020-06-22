Прогноз касается большинства районов
По данным Бурятского гидрометцентра, 22-23 июня высокая пожарная опасность (4 класс) сохранится в большинстве районов республики.
ГУ МЧС по Бурятии предупреждает: в условиях повышенной пожароопасности и при сильном ветре запрещено использование открытого огня, сжигание сухой растительности и мусора. Одна лишь отлетевшая искра может привести к крупному пожару.
Информацию о нарушении правил пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Бурятии - 8 (3012) 39-99-99.
При обнаружении лесного пожара следует сообщить в республиканское агентство лесного хозяйства - 8 (3012) 20-44-44.
Высокую пожароопасность прогнозируют в Бурятии
Происшествия, Фото:
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