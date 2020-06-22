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Высокую пожароопасность прогнозируют в Бурятии

Высокую пожароопасность прогнозируют в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Прогноз касается большинства районов

По данным Бурятского гидрометцентра, 22-23 июня высокая пожарная опасность (4 класс) сохранится в большинстве районов республики.

ГУ МЧС по Бурятии предупреждает: в условиях повышенной пожароопасности и при сильном ветре запрещено использование открытого огня, сжигание сухой растительности и мусора. Одна лишь отлетевшая искра может привести к крупному пожару.

Информацию о нарушении правил пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Бурятии - 8 (3012) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара следует сообщить в республиканское агентство лесного хозяйства - 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары Лес
 
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