Высокую пожароопасность прогнозируют в Бурятии

Прогноз касается большинства районов



По данным Бурятского гидрометцентра, 22-23 июня высокая пожарная опасность (4 класс) сохранится в большинстве районов республики.



ГУ МЧС по Бурятии предупреждает: в условиях повышенной пожароопасности и при сильном ветре запрещено использование открытого огня, сжигание сухой растительности и мусора. Одна лишь отлетевшая искра может привести к крупному пожару.



Информацию о нарушении правил пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Бурятии - 8 (3012) 39-99-99.



При обнаружении лесного пожара следует сообщить в республиканское агентство лесного хозяйства - 8 (3012) 20-44-44.

