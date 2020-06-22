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В Иркутской области при тушении лесных пожаров обнаружили шесть рубок

В Иркутской области при тушении лесных пожаров обнаружили шесть рубок
Происшествия, 
Возбуждены уголовные дела

В Иркутской области при тушении лесных пожаров обнаружены шесть незаконных рубок. Об этом сообщил временно замещающий должность первого замминистра лесного комплекса региона Михаил Чуруксаев на заседании оперативного штаба.

- О фактах незаконных рубок начальники территориальных управлений министерства подали соответствующие заявления в полицию, возбуждено шесть уголовных дел по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», - уточнил Михаил Чуруксаев.

Кроме того, на сегодняшний день возбуждено 14 уголовных дел по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Следственно-оперативные группы выезжали на 340 пожаров. Начальники территориальных управлений подали в полицию 36 заявлений в полицию о поджоге.

Всего на территории лесного фонда Иркутской области с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 351 пожар на площади 30.9 га, в том числе покрытой лесом - 20.9 га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 29%, площадь на 77.5%.

В течение первых суток ликвидировано 309 возгораний, это 90,1%, в том числе в день обнаружения 65.2%.

По состоянию на утро 22 июня в лесном фонде зарегистрировано шесть возгораний, пять из них перешли с прошлых суток, один пожар на особо охраняемой природной территории в Ольхонском районе, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
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