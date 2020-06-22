В Забайкалье таможенника будут судить за мошенничество с запчастями

Мужчине вменяют то, что он покупал запчасти и получал у знакомого фиктивные товарные чеки



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении старшего госинспектора автотранспортного отдела Читинской таможни, который подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).



По версии следствия, с февраля 2015 по июль 2019 года обвиняемый приобретал в интернет-магазине запасные части на автомобили, состоящие на балансе Читинской таможни, а затем за денежное вознаграждение получал у своего знакомого, занимающегося сбытом запчастей, фиктивные товарные и кассовые чеки, подтверждающие приобретение у него данных запчастей по завышенной стоимости.



- На основании авансовых отчетов с внесенными в них заведомо ложными сведениями о стоимости запасных частей и прилагаемых к ним фиктивных чеков бухгалтерия Читинской таможни возмещала обвиняемому понесенные расходы из средств федерального бюджета на сумму, превышающую фактически затраченную, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

