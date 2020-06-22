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В Бурятии неизвестные выбили окна квартиры директора «Заповедного Подлеморья»

В Бурятии неизвестные выбили окна квартиры директора «Заповедного Подлеморья»
Происшествия,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
В учреждении считают, что виновные могут быть связаны с незаконной добычей омуля

Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня, неизвестные выбили булыжными камнями оконные стёкла в служебной квартире, где живёт директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

Никто из членов семьи не пострадал. Размер ущерба, нанесённого имуществу, устанавливается.

В «Заповедном Подлеморье» считают, что данный вопиющий факт связан непосредственно с мероприятиями по охране водных биологических ресурсов на территории Забайкальского национального парка.

- В частности, сейчас для усиления работы службы охраны в Баргузинском заливе озера Байкал привлечены сотрудники оперативной группы «Ангара» из Северобайкальска. Это не позволяет организованным преступным группам незаконно добывать байкальский омуль, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».


В настоящее время готовятся обращения в правоохранительные органы и минприроды России о взятии данного факта на контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Справка:

«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедное Подлеморье» включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.

Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.


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