В Бурятии неизвестные выбили окна квартиры директора «Заповедного Подлеморья»

- В частности, сейчас для усиления работы службы охраны в Баргузинском заливе озера Байкал привлечены сотрудники оперативной группы «Ангара» из Северобайкальска. Это не позволяет организованным преступным группам незаконно добывать байкальский омуль, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».







Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня, неизвестные выбили булыжными камнями оконные стёкла в служебной квартире, где живёт директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.Никто из членов семьи не пострадал. Размер ущерба, нанесённого имуществу, устанавливается.В «Заповедном Подлеморье» считают, что данный вопиющий факт связан непосредственно с мероприятиями по охране водных биологических ресурсов на территории Забайкальского национального парка.В настоящее время готовятся обращения в правоохранительные органы и минприроды России о взятии данного факта на контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедное Подлеморье» включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.