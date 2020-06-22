В Иркутской области змея укусила семилетнего мальчика

ЧП произошло в таёжной местности



В Усольском районе семилетнего мальчика из посёлка Ново-Разводная Иркутского района, укусила змея. Ребёнок находился со взрослыми в таежной местности за пределами посёлка Тальяны.



Сразу после инцидента в больницу Иркутска мальчика отвёз отец, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Ещё один инцидент произошёл в Тайшете. Шестилетний мальчик пострадал от укуса бродячей собаки, которую он хотел погладить во время прогулки.

