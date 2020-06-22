Пьяный забайкалец угнал машину, что доехать до соседнего двора

Ключи были в замке зажигания



В Агинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне иномарки.



Заявление об угоне в дежурную часть посёлка Агинское поступило в воскресенье. Местная жительница рассказала, что днём у неё был угнан автомобиль «Тойота Витц». Машина стояла во дворе дома женщины. Полицейские составили ориентировку на автомобиль и передали всем наружным нарядам полиции.



Сотрудники ГИБДД нашли машину в соседнем дворе. В салоне находился нетрезвый мужчина, который был доставлен в отдел полиции. 27-летний задержанный признался в преступлении.



Как выяснилось, он выпивал спиртное с мужем женщины. Выйдя на улицу, он увидел, что машина не заперта, ключи находятся в замке зажигания. Мужчина решил ею воспользоваться, чтобы доехать до своего дома, который находится по соседству.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

