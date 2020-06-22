В Иркутской области из окна выпал двухлетний малыш

Он играл без присмотра взрослых



В воскресенье в дежурную часть Усольского района Иркутской области поступило сообщение о несчастном случае. Двухлетний ребёнок выпал из окна первого этажа жилого дома.



По счастливой случайности, серьёзных последствий мальчику удалось избежать, ему оказали необходимую медицинскую помощь.



Предварительно установлено, что малыш остался в комнате без присмотра матери. Он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего выпал из окна, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

