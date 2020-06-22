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В Иркутской области раскрыли убийство 16-летней давности

В Иркутской области раскрыли убийство 16-летней давности
Происшествия, 
Убийца скрывался в Красноярске

В Киренском районе Иркутской области раскрыли убийство, совершённое 16 лет назад. Преступление произошло весной 2004 года в отдалённом поселке на севере региона. Погибший мужчина числился пропавшим без вести, а преступник скрывался от правосудия на территории другого региона.

- Оперативники обратили внимание на то, что через некоторое время после пропажи мужчины его знакомый, будучи охотником, ушел в тайгу, возможно целенаправленно скрываясь, а затем покинул Приангарье. В ходе работы со свидетелями сыщики получили подтверждение информации о вероятной причастности мужчины и обнаружили место сокрытия останков погибшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские установили, что подозреваемый живёт в Красноярске. Там 57-летний мужчина и был задержан. Он сознался в содеянном.

По версии следствия, преступление произошло в ходе внезапно возникшего конфликта.

Подозреваемый из прошедших 16 лет почти 10 отбывал наказание в исправительном учреждении за другое совершенное им тяжкое преступление на территории Красноярского края. В настоящее время возобновлено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый находится под стражей.
убийство
 
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