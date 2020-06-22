В Иркутской области раскрыли убийство 16-летней давности

Убийца скрывался в Красноярске



В Киренском районе Иркутской области раскрыли убийство, совершённое 16 лет назад. Преступление произошло весной 2004 года в отдалённом поселке на севере региона. Погибший мужчина числился пропавшим без вести, а преступник скрывался от правосудия на территории другого региона.



- Оперативники обратили внимание на то, что через некоторое время после пропажи мужчины его знакомый, будучи охотником, ушел в тайгу, возможно целенаправленно скрываясь, а затем покинул Приангарье. В ходе работы со свидетелями сыщики получили подтверждение информации о вероятной причастности мужчины и обнаружили место сокрытия останков погибшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские установили, что подозреваемый живёт в Красноярске. Там 57-летний мужчина и был задержан. Он сознался в содеянном.



По версии следствия, преступление произошло в ходе внезапно возникшего конфликта.



Подозреваемый из прошедших 16 лет почти 10 отбывал наказание в исправительном учреждении за другое совершенное им тяжкое преступление на территории Красноярского края. В настоящее время возобновлено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый находится под стражей.

