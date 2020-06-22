Убийца скрывался в Красноярске
В Киренском районе Иркутской области раскрыли убийство, совершённое 16 лет назад. Преступление произошло весной 2004 года в отдалённом поселке на севере региона. Погибший мужчина числился пропавшим без вести, а преступник скрывался от правосудия на территории другого региона.
- Оперативники обратили внимание на то, что через некоторое время после пропажи мужчины его знакомый, будучи охотником, ушел в тайгу, возможно целенаправленно скрываясь, а затем покинул Приангарье. В ходе работы со свидетелями сыщики получили подтверждение информации о вероятной причастности мужчины и обнаружили место сокрытия останков погибшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские установили, что подозреваемый живёт в Красноярске. Там 57-летний мужчина и был задержан. Он сознался в содеянном.
По версии следствия, преступление произошло в ходе внезапно возникшего конфликта.
Подозреваемый из прошедших 16 лет почти 10 отбывал наказание в исправительном учреждении за другое совершенное им тяжкое преступление на территории Красноярского края. В настоящее время возобновлено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый находится под стражей.
В Иркутской области раскрыли убийство 16-летней давности
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он играл без присмотра взрослых
Убийца скрывался в Красноярске
Друзьям не удалось вытащить её из воды
Сосед потерпевшего услышал, как вор разбил в доме стекло
Пострадавшим пришлось судиться, чтобы получить выплаты
Пожар произошёл в Аршане
Двое мужчин под угрозой расправы забрали из кассы деньги и прихватили продукты
Владельца дома не было во время пожара
Детская шалость привела к крупному ущербу
Резиновую лодку с рыбаком унесло далеко от берега
Объявленный в розыск парень проживал там последние две недели
Его задержали с поличным при попытке спрятать закладку
Ему грозит до семи лет колонии
Она получила ожоги на пожаре в дачном доме
После воскресного сильного ливня особенно сильно пострадали дороги в 100-х кварталах