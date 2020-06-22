В Бурятии пострадавшие от паводка-2019 получают компенсации только сейчас

Происшествия, Фото: из архива

Пострадавшим пришлось судиться, чтобы получить выплаты



Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года в нескольких районах Бурятии обильные дожди вызвали паводки. Всего в республике было подтоплено 915 домов и 240 приусадебных участков в 15 населённых пунктах Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Джидинского, Кяхтинского, Селенгинского, Тарбагатайского районов Бурятии и Улан-Удэ.



В сентябре 2019 года власти сообщили, что только в Джидинском и Закаменском районах людям выплатили единовременную материальную помощь на общую сумму более 6 миллионов рублей. Выплаты произвели из резервного фонда правительства республики.



Однако не всем пострадавшим жителям Джидинского района была предоставлена материальная поддержка. Многим пришлось доказывать своё право в судебном порядке.



- Так, прокуратура Джидинского района в суд направила ряд заявлений и исковых заявлений в интересах более 400 граждан об установлении факта проживания, о понуждении включить в список граждан, нуждающихся в единовременной материальной помощи. На основании судебных решений сформированы списки жителей, имеющих право на получение помощи, но не получивших матпомощь, - сообщили сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.



В мае 2020 года к уполномоченному Юлии Жамбаловой обратилась жительница Джидинского района с жалобой на длительное решение вопроса о выплатах. Во время проверки по её обращению правительство Бурятии издало распоряжение о выделении гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Джидинском районе и доказавшим право на её получение в судебном порядке, денежных средств из резервного фонда.



- В настоящее время денежные средства поступили в администрацию района, производятся выплаты пострадавшим. В частности, заявителю выплаты произведены вчера, 16 июня, - уточнили в аппарате бурятского омбудсмена.

