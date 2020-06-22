Пожар произошёл в Аршане
Ранним утром 22 июня в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии произошёл пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных дом был объят огнём полностью.
В результате пожара дом уничтожен на площади 27,5 кв.м.
Причиной загорания, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём неизвестных лиц, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе также сгорел жилой дом.
Нежилой дом сгорел в Бурятии
Происшествия, Фото:
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