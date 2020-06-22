Двое мужчин под угрозой расправы забрали из кассы деньги и прихватили продукты
В Улан-Удэ 21 июня в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на продуктовый магазин. Двое неизвестных ночью зашли в круглосуточную торговую точку и под угрозой физической расправы взяли из кассы 10 тысяч рублей. Также они сложили в пакет и забрали спиртное, сигареты и продукты питания.
После того, как они скрылись, продавец нажала кнопку тревожной сигнализации. Подозреваемые пытались вывести ее из строя, но не смогли.
- Сотрудники угрозыска задержали одного из них – ранее неоднократно судимого 40-летнего горожанина. На его счету кражи, в том числе, квартирные, грабежи, угоны и мошенничество. Кроме того, в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление в Забайкальском крае, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские проводят мероприятия по установлению личности и розыску соучастника преступления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Следствие продолжается, уточнили в МВД.
В Улан-Удэ разбойники напали на продуктовый магазин
Происшествия, Фото:
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