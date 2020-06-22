Владельца дома не было во время пожара
Вчера, 21 июня, в селе Шанай Тункинского района Бурятии сгорел жилой дом.
На момент прибытия пожарных дом и пристроенная веранда горели полностью, владельца дома не было. К тушению были привлечены силы трёх пожарных частей, местных жителей и работников, но из-за позднего обнаружения огня спасти дом не удалось.
Вероятная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования, а именно были допущены скрутки электропроводки.
По информации республиканского агентства ГО и ЧС
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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