В Бурятии сгорел жилой дом

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Владельца дома не было во время пожара



Вчера, 21 июня, в селе Шанай Тункинского района Бурятии сгорел жилой дом.



На момент прибытия пожарных дом и пристроенная веранда горели полностью, владельца дома не было. К тушению были привлечены силы трёх пожарных частей, местных жителей и работников, но из-за позднего обнаружения огня спасти дом не удалось.



Вероятная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования, а именно были допущены скрутки электропроводки.





По информации республиканского агентства ГО и ЧС

