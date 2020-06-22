В Бурятии дети сожгли 60 центнеров сена

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Детская шалость привела к крупному ущербу



Вчера, 21 июня, в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии загорелись сено и надворные постройки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Пожарные прибыли через три минуты после сообщения, на момент их прибытия горел дровяник, огонь перешёл на забор и баню, расположенную на соседнем участке. Первый пожарный расчёт встал на защиту строения, второй приступил к тушению пожара, третий подвозил воду.



В результате пожара на территории первого домовладения уничтожен дровяник и 60 центнеров сена, на территории второго повреждена стена бани. Благодаря оперативным действиям пожарных основные конструкции строения были спасены.



Причиной пожара послужила детская шалость с огнём.

