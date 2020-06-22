Детская шалость привела к крупному ущербу
Вчера, 21 июня, в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии загорелись сено и надворные постройки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожарные прибыли через три минуты после сообщения, на момент их прибытия горел дровяник, огонь перешёл на забор и баню, расположенную на соседнем участке. Первый пожарный расчёт встал на защиту строения, второй приступил к тушению пожара, третий подвозил воду.
В результате пожара на территории первого домовладения уничтожен дровяник и 60 центнеров сена, на территории второго повреждена стена бани. Благодаря оперативным действиям пожарных основные конструкции строения были спасены.
Причиной пожара послужила детская шалость с огнём.
В Бурятии дети сожгли 60 центнеров сена
Происшествия, Фото:
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