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В Бурятии рыбак попал в беду на Гусином озере

В Бурятии рыбак попал в беду на Гусином озере
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Резиновую лодку с рыбаком унесло далеко от берега

Вчера, 21 июня, на номер «112» позвонил очевидец и сообщил, что на Гусином озере весельную лодку с человеком уносит от берега.

На помощь выдвинулись три спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Они обнаружили рыбака в километре об берега и добрались до него на моторной лодке. Спасатели Василий Коновалов, Анатолий Борисов и Михаил Болхоев переместили мужчину и его резиновую лодку в спасательное судно, укрыли пострадавшего пледом и эвакуировали на берег.

Рыбака встретили сотрудники полиции, которые передали его в медицинское учреждение. Состояние мужчины медработники оценили как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


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