Резиновую лодку с рыбаком унесло далеко от берега
Вчера, 21 июня, на номер «112» позвонил очевидец и сообщил, что на Гусином озере весельную лодку с человеком уносит от берега.
На помощь выдвинулись три спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Они обнаружили рыбака в километре об берега и добрались до него на моторной лодке. Спасатели Василий Коновалов, Анатолий Борисов и Михаил Болхоев переместили мужчину и его резиновую лодку в спасательное судно, укрыли пострадавшего пледом и эвакуировали на берег.
Рыбака встретили сотрудники полиции, которые передали его в медицинское учреждение. Состояние мужчины медработники оценили как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии рыбак попал в беду на Гусином озере
Происшествия, Фото:
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