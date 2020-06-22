В Бурятии рыбак попал в беду на Гусином озере

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Резиновую лодку с рыбаком унесло далеко от берега



Вчера, 21 июня, на номер «112» позвонил очевидец и сообщил, что на Гусином озере весельную лодку с человеком уносит от берега.



На помощь выдвинулись три спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



Они обнаружили рыбака в километре об берега и добрались до него на моторной лодке. Спасатели Василий Коновалов, Анатолий Борисов и Михаил Болхоев переместили мужчину и его резиновую лодку в спасательное судно, укрыли пострадавшего пледом и эвакуировали на берег.



Рыбака встретили сотрудники полиции, которые передали его в медицинское учреждение. Состояние мужчины медработники оценили как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





