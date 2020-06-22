Объявленный в розыск парень проживал там последние две недели
Разыскиваемый 21-летний житель Улан-Удэ найден. Молодой человек обнаружен у друга в Иволгинске, где проживал последние две недели. С парнем всё в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Отметим, что установлению местонахождения пропавшего способствовала информация о его розыске, размещённая в Интернете, - добавили в министерстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21-летний горожанин в конце апреля ушёл из дома на улице Пищевая и пропал. Заявление о пропаже молодого человека поступило в полицию от родственников 15 июня.
Пропавший улан-удэнец нашёлся в Иволгинске
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