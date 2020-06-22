Его задержали с поличным при попытке спрятать закладку
В Братске полицейские в ходе операции задержали подозреваемого в незаконном распространении наркотиков через сеть закладок посредством интернет-магазина.
Подозреваемый был задержан с поличным при попытке помещения в тайник «закладки». При нём обнаружили и изъяли 60 пакетиков с синтетическим наркотиком «скорость». Общая масса изъятого составила более 41 грамма, что квалифицируется как крупный размер.
- По версии следствия, 19-летний житель Нижнеилимского района сбывал наркотики с использованием электронных платёжных систем через организованный им в сети интернет-магазин, по предварительным данным, являясь при этом поставщиком и закладчиком «товара», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Известно, что 19-летний подозреваемый за полгода «заработал» четыре миллиона рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
19-летний братчанин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков
Происшествия, Фото:
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