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В Улан-Удэ грабитель вернул телефон через родственников

В Улан-Удэ грабитель вернул телефон через родственников
Происшествия, 
Ему грозит до семи лет колонии

20 июня в отдел полиции Железнодорожного района поступило сообщение о грабеже от 33-летнего улан-удэнца. Мужчина рассказал, что встретил на улице своего знакомого. 27-летний парень потребовал купить ему спиртное, а затем забрал банковскую карту и сотовый телефон. Денег при проверке баланса на карте не оказалось, после чего между молодыми людьми произошла потасовка.

По «горячим следам» подозреваемый был задержан полицейскими. Телефон он добровольно вернул через родственника потерпевшего.

Ранее задержанный дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.


грабеж
 
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