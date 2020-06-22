Она получила ожоги на пожаре в дачном доме
20 июня в первом часу ночи пожарным города Братск Иркутской области поступило сообщение о возгорании в садоводстве «Лесосплавщик».
К месту были направлены два пожарных расчёта. На момент их прибытия горел деревянный дачный дом. На территории участка были обнаружены 70-летний мужчина и 74-летняя женщина, хозяева дома.
С ожогами и отравлением угарным газом женщина была госпитализирована, её супруг от медицинской помощи отказался.
Огонь был потушен в течение нескольких минут. Ещё через два часа последствия пожара были ликвидированы. Дачный дом повреждён внутри на площади 30 кв. м.
Дознаватели установили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на пожаре пострадала 74-летняя дачница
Происшествия, Фото:
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