В Иркутской области на пожаре пострадала 74-летняя дачница

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Она получила ожоги на пожаре в дачном доме



20 июня в первом часу ночи пожарным города Братск Иркутской области поступило сообщение о возгорании в садоводстве «Лесосплавщик».



К месту были направлены два пожарных расчёта. На момент их прибытия горел деревянный дачный дом. На территории участка были обнаружены 70-летний мужчина и 74-летняя женщина, хозяева дома.



С ожогами и отравлением угарным газом женщина была госпитализирована, её супруг от медицинской помощи отказался.



Огонь был потушен в течение нескольких минут. Ещё через два часа последствия пожара были ликвидированы. Дачный дом повреждён внутри на площади 30 кв. м.



Дознаватели установили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.





