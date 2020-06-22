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В Иркутской области на пожаре пострадала 74-летняя дачница

В Иркутской области на пожаре пострадала 74-летняя дачница
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Она получила ожоги на пожаре в дачном доме

20 июня в первом часу ночи пожарным города Братск Иркутской области поступило сообщение о возгорании в садоводстве «Лесосплавщик».

К месту были направлены два пожарных расчёта. На момент их прибытия горел деревянный дачный дом. На территории участка были обнаружены 70-летний мужчина и 74-летняя женщина, хозяева дома.

С ожогами и отравлением угарным газом женщина была госпитализирована, её супруг от медицинской помощи отказался.

Огонь был потушен в течение нескольких минут. Ещё через два часа последствия пожара были ликвидированы. Дачный дом повреждён внутри на площади 30 кв. м.

Дознаватели установили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.


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