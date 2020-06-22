В Бурятии пропал мужчина в чёрном рабочем костюме

Улан-удэнец ушёл из дома в начале мая и до сих пор не вернулся
Полицейские разыскивают 58-летнего жителя Улан-Удэ Юрия Сухорукова. В начале мая мужчина ушёл из дома в СНТ «Строитель» и до сих пор не вернулся. Пропавший родом из Хоринского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина европейской внешности, на вид около 60 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, светлые и короткие волосы, имеется залысина, глаза серо-зелёные.
На момент пропажи был одет в чёрный рабочий костюм.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении МВД просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02, 8(924)011-13-11, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
Улан-удэнец ушёл из дома в начале мая и до сих пор не вернулся
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