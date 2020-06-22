Девять пожаров возникли из-за сухих гроз, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади 461 га. Девять лесных пожаров возникли из-за сухих гроз, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём.
Шесть лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Северо-Байкальском и Хоринском районах ликвидированы.
Три лесных пожара в Еравнинском и Прибайкальском районах локализованы, работы по их дотушиванию продолжаются. На утро 22 июня продолжается работа по тушению 4 лесных пожаров в Прибайкальском, Баунтовском и Баргузинском районах.
- Кроме того, на территории Баунтовского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Термоточка находится в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
С огнём боролись 447 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 82 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии тушили 13 лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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