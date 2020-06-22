 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июня

21 Июня

Популярное

В Бурятии тушили 13 лесных пожаров

В Бурятии тушили 13 лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Девять пожаров возникли из-за сухих гроз, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём

В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади 461 га. Девять лесных пожаров возникли из-за сухих гроз, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём.

Шесть лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Северо-Байкальском и Хоринском районах ликвидированы.

Три лесных пожара в Еравнинском и Прибайкальском районах локализованы, работы по их дотушиванию продолжаются. На утро 22 июня продолжается работа по тушению 4 лесных пожаров в Прибайкальском, Баунтовском и Баргузинском районах.

- Кроме того, на территории Баунтовского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Термоточка находится в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

С огнём боролись 447 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 82 единицы лесопожарной техники.



лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тушили 13 лесных пожаров
В Бурятии тушили 13 лесных пожаров
Происшествия, 22.06.2020
Девять пожаров возникли из-за сухих гроз, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём
В Иркутске подросток утонул во время купания
В Иркутске подросток утонул во время купания
Происшествия, 22.06.2020
13-летний мальчик отдыхал у реки с друзьями
В Бурятии в ДТП пострадал подросток-мотоциклист
В Бурятии в ДТП пострадал подросток-мотоциклист
Происшествия, 22.06.2020
У подростка не было водительских прав
В Улан-Удэ погибла пенсионерка, выпав с пятого этажа
В Улан-Удэ погибла пенсионерка, выпав с пятого этажа
Происшествия, 21.06.2020
Несчастный случай произошёл в пятницу, 19 июня
В Бурятии ветром сорвало крышу школьного спортзала
В Бурятии ветром сорвало крышу школьного спортзала
Происшествия, 21.06.2020
Ущерб, причинённый зданию, составил 125 тысяч рублей
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 20.06.2020
Подземные толчки ощущались незначительно 
В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 20.06.2020
С огнём боролись 242 человека
В Улан-Удэ утренняя пробка на Октябре произошла из-за ДТП
В Улан-Удэ утренняя пробка на Октябре произошла из-за ДТП
Происшествия, 19.06.2020
Здесь столкнулись «Субару Импреза» и «Рено»
В Иркутске полицейские эвакуировали людей из горящего дома
В Иркутске полицейские эвакуировали людей из горящего дома
Происшествия, 19.06.2020
Здание наполнилось плотным дымом, жители верхних этажей оказались отрезанными от путей эвакуации
В Улан-Удэ собака напала на 11-летнего ребёнка
В Улан-Удэ собака напала на 11-летнего ребёнка
Происшествия, 19.06.2020
Ребёнок с травмами был доставлен в больницу
В Бурятии пожарные спасли водителя, застрявшего в машине после ДТП
В Бурятии пожарные спасли водителя, застрявшего в машине после ДТП
Происшествия, 19.06.2020
Мужчина застрял между сиденьем и приборной панелью

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^