13-летний мальчик отдыхал у реки с друзьями
В Иркутске в популярном месте массового отдыха Тёплые озёра, расположенном по левому берегу Ангары, в субботу утонул 13-летний мальчик. Подросток отдыхал там с друзьями.
Температура воды в день происшествия была менее 13 градусов, что могло негативно сказаться на самочувствии юного пловца и привести к трагическому исходу. Водолазы обнаружили его тело в 80 метрах от берега, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
- Здесь по всему берегу выставлены аншлаги о запрете купания, поскольку в этом необорудованном месте оно может стоить жизни. Опасное заблуждение думать, что если здесь так многолюдно, то обязательно кто-нибудь придет на помощь. Чаще тонущие не имеют возможность известить о беде, потому что захлебывающегося человека силы покидают в считанные секунды. Так и происходит: рядом тонет человек, а окружающие этого даже не понимают, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам иркутской группы патрульной службы № 3 Центра ГИМС Александр Яшенко.
В Иркутске подросток утонул во время купания
Происшествия, Фото:
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