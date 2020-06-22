У подростка не было водительских прав
Накануне, 21 июня, около 00 часов 10 минут, на улице Коммунистическая села Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошло ДТП.
20-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4», предварительно, при совершении поворота не предоставил преимущества в движении мотоциклу «ИЖ». За рулём мотоцикла был 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести, был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии в ДТП пострадал подросток-мотоциклист
Происшествия, Фото:
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