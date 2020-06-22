В Бурятии в ДТП пострадал подросток-мотоциклист

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

У подростка не было водительских прав



Накануне, 21 июня, около 00 часов 10 минут, на улице Коммунистическая села Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошло ДТП.



20-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4», предварительно, при совершении поворота не предоставил преимущества в движении мотоциклу «ИЖ». За рулём мотоцикла был 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.



В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести, был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

