В минувшую пятницу, 19 июня, около 18:00 автомобиль «Toyota Allion» при выезде со стороны улицы Николая Петрова на улицу Лимонова столкнулся с машиной «Nissan Note».
Пострадавших в результате аварии нет.
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21 Июня
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19 Июня
15:38
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В Улан-Удэ столкнулись машины «Toyota Allion» и «Nissan Note»
Происшествия, Фото:
Пострадавших в результате ДТП нет
В минувшую пятницу, 19 июня, около 18:00 автомобиль «Toyota Allion» при выезде со стороны улицы Николая Петрова на улицу Лимонова столкнулся с машиной «Nissan Note».
Пострадавших в результате аварии нет.
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