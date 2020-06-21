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В Улан-Удэ столкнулись машины «Toyota Allion» и «Nissan Note»

В Улан-Удэ столкнулись машины «Toyota Allion» и «Nissan Note»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавших в результате ДТП нет

В минувшую пятницу, 19 июня, около 18:00 автомобиль «Toyota Allion» при выезде со стороны улицы Николая Петрова на улицу Лимонова столкнулся с машиной «Nissan Note».

Пострадавших в результате аварии нет. 

ДТП
 
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