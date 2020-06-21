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В Улан-Удэ погибла пенсионерка, выпав с пятого этажа

В Улан-Удэ погибла пенсионерка, выпав с пятого этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Несчастный случай произошёл в пятницу, 19 июня

В Улан-Удэ женщина выпала с пятого этажа жилого дома. От полученных травм она скончалась. По свидетельствам очевидцев, несчастный случай произошёл по улице Смолина.

В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили информацию. 

- 19 июня в дежурную часть полиции по Улан-Удэ поступило сообщение о выпадении человека с окна квартиры на пятом этаже по улице Смолина. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в министерстве.

Погибшей было 65 лет. 
несчастный случай
 
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