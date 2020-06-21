В Улан-Удэ погибла пенсионерка, выпав с пятого этажа

Несчастный случай произошёл в пятницу, 19 июня
В Улан-Удэ женщина выпала с пятого этажа жилого дома. От полученных травм она скончалась. По свидетельствам очевидцев, несчастный случай произошёл по улице Смолина.
В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили информацию.
- 19 июня в дежурную часть полиции по Улан-Удэ поступило сообщение о выпадении человека с окна квартиры на пятом этаже по улице Смолина. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в министерстве.
Погибшей было 65 лет.
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Несчастный случай произошёл в пятницу, 19 июня
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