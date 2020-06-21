 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июня

20 Июня

19 Июня

Популярное

В Улан-Удэ школьник украл 15 флаконов духов

В Улан-Удэ школьник украл 15 флаконов духов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 27 тысяч рублей

Ночью 18 июня в полицию поступило сообщение от 34-летней жительницы Улан-Удэ о том, что неизвестный разбил стекло её автомобиля и украл сумку, в которой находились 15 флаконов духов. Общий ущерб от действий преступника составил 27 тысяч рублей.

По горячим следам был задержан 17-летний десятиклассник городской школы.

Парень пояснил, что, проходя мимо автомобиля, увидел в салоне сумку, затем разбил стекло машины камнем и украл имущество. Обнаружив в ней лишь духи, он выбросил её в ближайший мусорный контейнер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ветром сорвало крышу школьного спортзала
В Бурятии ветром сорвало крышу школьного спортзала
Происшествия, 21.06.2020
Ущерб, причинённый зданию, составил 125 тысяч рублей
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 20.06.2020
Подземные толчки ощущались незначительно 
В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия, 20.06.2020
С огнём боролись 242 человека
В Улан-Удэ утренняя пробка на Октябре произошла из-за ДТП
В Улан-Удэ утренняя пробка на Октябре произошла из-за ДТП
Происшествия, 19.06.2020
Здесь столкнулись «Субару Импреза» и «Рено»
В Иркутске полицейские эвакуировали людей из горящего дома
В Иркутске полицейские эвакуировали людей из горящего дома
Происшествия, 19.06.2020
Здание наполнилось плотным дымом, жители верхних этажей оказались отрезанными от путей эвакуации
В Улан-Удэ собака напала на 11-летнего ребёнка
В Улан-Удэ собака напала на 11-летнего ребёнка
Происшествия, 19.06.2020
Ребёнок с травмами был доставлен в больницу
В Бурятии пожарные спасли водителя, застрявшего в машине после ДТП
В Бурятии пожарные спасли водителя, застрявшего в машине после ДТП
Происшествия, 19.06.2020
Мужчина застрял между сиденьем и приборной панелью
На трассе в Бурятии в ДТП с грузовиком пострадали 4 взрослых и ребёнок
На трассе в Бурятии в ДТП с грузовиком пострадали 4 взрослых и ребёнок
Происшествия, 19.06.2020
Двухлетний малыш с отцом госпитализированы в больницу
В Иркутской области нашли тело утонувшего мужчины
В Иркутской области нашли тело утонувшего мужчины
Происшествия, 19.06.2020
С 15 июня группой водолазов было обследовано 7500 квадратных метров дна
В Иркутской области столкнулись трамвай и большегруз
В Иркутской области столкнулись трамвай и большегруз
Происшествия, 19.06.2020
Пострадали водитель трамвая и контролёр  
В Иркутской области горело кафе
В Иркутской области горело кафе
Происшествия, 19.06.2020
10 человек были эвакуированы

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^