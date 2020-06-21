В Улан-Удэ школьник украл 15 флаконов духов

Ущерб составил 27 тысяч рублей



Ночью 18 июня в полицию поступило сообщение от 34-летней жительницы Улан-Удэ о том, что неизвестный разбил стекло её автомобиля и украл сумку, в которой находились 15 флаконов духов. Общий ущерб от действий преступника составил 27 тысяч рублей.



По горячим следам был задержан 17-летний десятиклассник городской школы.



Парень пояснил, что, проходя мимо автомобиля, увидел в салоне сумку, затем разбил стекло машины камнем и украл имущество. Обнаружив в ней лишь духи, он выбросил её в ближайший мусорный контейнер.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

