В Бурятии ветром сорвало крышу школьного спортзала

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

Ущерб, причинённый зданию, составил 125 тысяч рублей



19 июня вечером в Центр управления в кризисных ситуациях от ЕДДС Джидинского района поступило сообщение о том, что в результате сильных порывов ветра, с крыши спортзала средней школы в селе Нижний Бургултай сорвало шифер на площади 150 кв. м.



20 июня утром к месту происшествия для оценки последствий выехала рабочая группа специалистов ГУ МЧС России по Бурятии, республиканского агенства ГО и ЧС и минстроя Бурятии.



- В результате обследования школы установлено, что сорваны и повреждены 250 листов шифера, повреждено 3 стеклопакета, ущерб, причинённый зданию, составил 125 тысяч рублей, - сообщил заместитель начальника отдела гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по республике Юрий Гаврилов.



Работы по восстановлению планируют проводить силами муниципального образования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

