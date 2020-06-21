Ущерб, причинённый зданию, составил 125 тысяч рублей
19 июня вечером в Центр управления в кризисных ситуациях от ЕДДС Джидинского района поступило сообщение о том, что в результате сильных порывов ветра, с крыши спортзала средней школы в селе Нижний Бургултай сорвало шифер на площади 150 кв. м.
20 июня утром к месту происшествия для оценки последствий выехала рабочая группа специалистов ГУ МЧС России по Бурятии, республиканского агенства ГО и ЧС и минстроя Бурятии.
- В результате обследования школы установлено, что сорваны и повреждены 250 листов шифера, повреждено 3 стеклопакета, ущерб, причинённый зданию, составил 125 тысяч рублей, - сообщил заместитель начальника отдела гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по республике Юрий Гаврилов.
Работы по восстановлению планируют проводить силами муниципального образования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В Бурятии ветром сорвало крышу школьного спортзала
Происшествия, Фото:
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